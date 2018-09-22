Başkan Şahin: "Birlikte Samsun İçin Her Şeye Varız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Bizim için tüm görüşler önemli. Birlikte, Samsun için imkanlarımız ölçüsünde yapılabilecek her şeye varız" dedi.

Başkan Zihni Şahin, Kavak Dernekler Federasyonuna bağlı Kavak hemşehri dernekleri ile buluştu. Samsun Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu programda herkesle tek tek tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Şahin, hemşehri derneklerinin önemine vurgu yaparak, federasyon çatısı altında bir araya gelen Kavaklıların büyük bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

"Kültürel zenginliğimizle bu şehre değer katıyoruz"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Şahin, "Hepimiz bu şehre değer katıyoruz. Tek başına bir hiçiz, beraber güzeliz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birbirimize destek olalım, sahip çıkalım. En çok ihtiyacımız olan, en önemli konu birlik ve beraberliğimiz. Samsun'a hizmet etmek, Samsun'da yaşayan herkesin görevidir. Sizlerin de bu konudaki destekleri bizim için önemli. Bizim için tüm görüşler önemli. Birlikte, şehrimiz için imkanlarımız ölçüsünde yapılabilecek her şeye varız. Yeter ki milletimizin yararına olsun. Biz olaya böyle bakıyoruz" diye konuştu.

"Her anlamda şehrimizi kalkındıracağız"

Samsun'un tüm sıkıntılarını bildiklerini de sözlerine ekleyen Şahin, "Samsun'a yatırımcı çekmemiz şart. Şehrimizin üç potansiyeli var. Tarım, sanayi ve turizm. Bunlar olmazsa olmazımız. Mutlaka bu potansiyelleri geliştirmek zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevim başladığından beri Samsun'u bütün kesimleriyle birlikte kucaklıyoruz. Samsun'u kalkındırır geliştirirsek ülkemizi de kalkındırmış oluruz. Biz olaya böyle bakıyoruz. Şehrimizdeki en önemli sorun olan istihdam ile ilgili de çalışma başlattık. Tarımı çok önemsiyoruz ve Tarım A.Ş.'yi kurmak için adımları attık. Bununla beraber Organize Sanayi Bölgelerimizin gelişmişliğini artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kısacası her anlamda şehrimizi kalkındıracağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN