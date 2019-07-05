Başkan Şahin Bilecikli Türkiye 1'incisini tebrik etti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye 1'incisi olan Yusuf Nam ile babası Mustafa Nam'ı ağırladı.

Yusuf Nam ve babası Mustafa Nam'ı tebrik eden Başkan Şahin, Bilecik adına büyük bir dereceyi elde eden öğrenciye hayatında başarılar diledi. Baba Mustafa Nam ise yaptığı açıklamada, "Öncelikle Belediye Başkanımız Semih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Yaşar Tüzün de bizleri aradı ve tebrik etti. Her iki büyüğümüz de başarılarımızın devamı için katkı vermeye hazır olduklarını kaydetti. Öğrencimizin başarısı ile birlikte büyüklerimizin de yanımızda olması bizleri ayrıca mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaret sonunda öğrenciye Nutuk kitabı ile birlikte bir bisiklet hediye etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA