Başkan Şahin, Bilecik Kent Konseyi yöneticileriyle bir araya geldi
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Başkan Şahin, Bilecik Kent Konseyi yöneticileriyle bir araya geldi

Başkan Şahin, Bilecik Kent Konseyi yöneticileriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Engelli Meclisi Yürütme Kurulu ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Başkan Yardımcıları ve birim amirlerinin de olduğu ziyarette Başkan Şahin, talep ve görüşleri dinledi. Bilecik Belediyesi'nin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında da bilgi veren Başkan Şahin, "Şehrimizin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Bilecik Kent Konseyine bağlı kurulların üyeleriyle bir araya gelerek, talep ve görüşleri dinledik. Hem onlar için hem de şehrimiz için neleri yapabileceğimizin fikir alışverişini yaptık. Bilecik Belediyesi olarak başta engelli vatandaşlarımız olmak üzere her kesimden insanımıza fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Özgen ve kurul üyeleri de Başkan Şahin ve beraberindeki konuklarına teşekkür ederek, katkılarının devam etmesini istediler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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