Başkan Şahin, Bem-Bir-Sen Üyeleriyle Buluştu

BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği tanışma ve kaynaşma yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, Daire Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları ve BEM-BİR-SEN üyelerinin katılımıyla Anakent Sosyal Tesisinde bir araya geldi.

Samsun merkez ve ilçelerinde görev yapan sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yemekli toplantıda BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Nurettin Sever, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin birer konuşma yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BEM-BİR-SEN Samsun Şube Başkanı Nurettin Sever, davete katılarak onurlandırmasından dolayı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin teşekkür etti. Sever, bugüne kadar ilkeli mücadeleci ve kanunlar çerçevesinde çalışanlarının hakkını yakından takip eden bir sendika kimliği ile faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Biz insanı yaşat ki, devlet yaşasın anlayışının takipçileriyiz. Sendikal faaliyetlerimizde önce insan dedik. İnsana yapılan yatırımın zayi olmayacağına ve yeryüzündeki varlıklara da olumlu yansıyacağına inandık. Burada sayamayacağımız kadar sendikal kazanımlar elde ettik. Çalışanlarımıza ve üyelerimize alın terlerinin karşılığında imkanlarının iyileştirilmesi için gayret gösterdik. Hak ve adaletten yana olduk. Bu yüzden çalışanlarımız bize güvenerek yetki verdi. Yetkili Sendika olmanın sorumluluğunun bilincinde daha güzel yarınlara doğru yol alıyoruz. Bugün burada Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Samsun Şube Başkanlığımızın ortaklaşa düzenlediği birlik beraberlik ve dayanışma toplantısını üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz" dedi.

Memursen'in Türkiye'nin en güçlü sendikası olduğunu ifade eden BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, "Her geçen gün üye sayımızı arttırarak büyük başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Üyelerimizin her türlü sosyal hakkını savunma noktasında yaptığımız çalışmalar yapacaklarımızın habercisidir. Bir yerde başarı varsa orada gayretli çalışkan insanlar var demektir. Bizim de başarılarımızın temelinde üyelerimiz vardır"diye konuştu.

Başkan Şahin, sendikaların hak arama noktasındaki en önemli unsurlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim ülke olarak, millet olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hep birlikte gördük. Ülkemizi yıkmaya yönelik olan karanlık oluşumlara karşı birlik ve beraberliğimizi perçinlememiz gerekir. Bunu sağlamak için de sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, derneklere büyük iş düşüyor. Bugün Türkiye'de, her alanda olduğu gibi sendikacılıkta da büyük zihniyet değişikliği oldu. Sendikalar gerçekten sendikacılıkta yarışmaya başladı. Hak arama noktasında büyük aşama kaydetti. İşçinin, emekçinin, memurun birçok sosyal hakkı sendikalar sayesinde yüksek seviyelere ulaştı."

Konuşmaların ardından BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Mürsel Turbay, Başkan Şahin'e üzerinde Ay-yıldız olan bir tablo hediye etti. Toplantı hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sonra erdi. - SAMSUN