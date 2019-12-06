Başkan Şahin belediyedeki mühendislerle bir araya geldi

06.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:17

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Dünya Mühendisler Günü" dolayısıyla kurumda çalışan mühendis personeli makamında kabul etti.



Çalışanların, 'Dünya Mühendisler Günü'nü kutlayan Başkan Şahin, mühendislerin talep ve görüşlerini dinledi. Mühendislerin belediye çalışmalarındaki önemine değinen Şahin, "Belediyemizde çalışan mühendis arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gerek şehrimiz çalışmaları için gerek kendi alanlarındaki talep ve görüşleri ele aldık. Ben de bir inşaat mühendisi olarak çalışma arkadaşlarıma bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Yapacağımız ortak proje ve çalışmalarla şehrimiz ve halkımız için güzel çalışmalar ortaya koyacağımıza inanıyorum. Bu anlamda başta ilimizdeki mühendisler olmak üzere bu alandaki bütün çalışanlara faaliyetlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.



Mühendisler de Başkan Şahin'e konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA