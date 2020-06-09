Başkan Şahin, "Belediye dükkanları satarak değerlendirmek en iyisi"
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Başkan Şahin, "Belediye dükkanları satarak değerlendirmek en iyisi"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlere yapılan inşaat çalışmaları değerlendirerek, "Satarak değerlendirmek en iyisi" dedi.

Başkan Şahin,
09.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:38

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlere yapılan inşaat çalışmaları değerlendirerek, "Satarak değerlendirmek en iyisi" dedi.

Başkan Şahin, kendisinden önceci belediye başkanı zamanında belediyeye ait olan Seven Pasajı ve Elmas Çay Bahçesi olarak bilinen yerlerin müteahhide verilerek inşaat çalışmalarının başladığı söyledi. Buralarda inşaat çalışmalarının bittiği zaman belediye kalan dükkanlar için "Satarak değerlendirmek en iyisi" diyen Başkan Şahin;, "Belediye ait yerlerden önceki ihalede yaklaşık 149 yeri kirayı çıkıyoruz, 15 yer kiralanıyor. 134 yer atıl. Kamunun kaynaklarını boşa harcamak demektir bu. Her kiralamada 130 yer boş kalıyorsa sen akıllı bir iş yapmamışsın demektir. Bizim cebimizden çıkan parayı yanlış yere yatırmışsın demektir. O yüzden kira işi belediyelerin işi değildir. Dükkan yap, kira topla böyle bir şey yok. Belediye çay da satmaz onların hepsini dönüştüreceğiz. Sadece merkez parkta öyle bir şart var. Bir tek oraya belediye işletmek zorunda alış gerekçesi. Vakıflardan alırken kendisi başkasına birine kiraya veremez şartı konmuş" dedi.

"Seven Pasajını ben satmadım satılmış"

Seven Pasajının olduğu yerin kendisinin değil bir önceki dönem belediye başkanı tarafından satıldığını anlatan Başkan Şahin, "Gelir ortaklığı ihale yaptığın anda müteahhitle satmış oluyorsun. Seven Pasajının olduğu yere yapılan inşaatta belediyenin yüzde 32'lik hakkı var. Gelir ortaklığı ne demek? Arsa benden inşaatı sen yap. Bizim burada hiçbir şeye müdahale hakkımız yok, hiçbir söz hakkımız yok. Müteahhit burayı yapacak, edecek. Belediyenin hakkı olan yüzdeyi bize verecek. Kendi yüzdesini kendi alacak. Yada kiralarsa bize sormak zorunda. Biz evet dersek o kira geliri paylaşılacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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