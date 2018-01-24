Başkan Şahin Avrupa Parlamentosuna Katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bu işin bütçe yönetimi çok önemli, AB ile bu çerçevede yapılan anlaşmaların hızlı bir şeklide söz verilen rakamların yerine getirilmesini bekliyoruz, ekonomik bakımından destek gelmezse sürdürülebilirlik sıkıntıya düşer. Herkes kendi sorumluluk ve yükümlülüğünü uygulamaya almasını gerektiren bir tabloyla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) oturumuna katılan Başkan Şahin, göç sorununa değinerek, kentteki problemleri ve çözümleri aktardı.

Göç sürecini yönetmek için stratejiler hazırladıklarını anımsatan Şahin, eğitim, sağlık, istihdam ve güvenlik başlığı altında 4 ana unsuru önemsediklerini belirterek, Türkiye ortalamasında Suriyeli mülteci çocukların yüzde 30'unun eğitim hayatındayken, Gaziantep'te yüzde 67 olduğunu ortalamanın iki katı üzerinde olduğuna dikkat çekti.

Suriyeli ve Türk vatandaşların birlikte yaşamaları için projeler ürettiklerini vurgulayan Şahin, "Türkiye'nin uyguladığı açık kapı politikası kapsamında komşularla empati yaparak bu süreci en az zararla nasıl yönetebiliriz diye düşündük, ama 7 yıl çok ağır geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başta Gaziantep olmak üzere çok sayıda il bu yükü hep birlikte kaldırdı." değerlendirmesinde bulundu.

"AB'nin sözünü yerine getirmesini bekliyoruz"

Bütçenin çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bütçe yönetimi çok önemli, AB ile bu çerçevede yapılan anlaşmaların hızlı bir şeklide söz verilen rakamların yerine getirilmesini bekliyoruz, ekonomik bakımından destek gelmezse sürdürülebilirlik sıkıntıya düşer. Herkes kendi sorumluluk ve yükümlülüğünü uygulamaya almasını gerektiren bir tabloyla karşı karşıyayız. AB verdiği pek çok sözü yerine getiremediği için bütçe yönetiminde çok zorlandık. Su yönetimi bizim için çok hayatiydi, yetmemeye başlamıştı. Şu anda hükümetimiz, Türkiye'nin en büyük barajından 120 kilometreden su getiren bir modeli Gaziantep'e getirdi. Eğer göçü yönetmek istiyorsak, insanları yurdundan yuvasından etmeyelim. Yurdundan edecek politikalara 'dur' diyelim."

AP Milletvekili Portekizli Ana Gomes ise, Gaziantep modelini yerine giderek gördüğünü belirterek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde geliştirilen bu modelin tüm Dünya'ya örnek olabileceğini bildirdi.

Avrupa Parlamentosuna seslenen Gomes, "Gaziantep göç sorununu çözebiliyorsa nasıl olur da AB bu sorunu çözemez. Bu durumdan çok rahatsızım, çok utanıyorum." açıklamasında bulundu.