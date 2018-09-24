Başkan Şahin, Ateş Savaşçılarını Ağırladı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, ateş savaşçısı olarak tabir edilen itfaiye teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelerek İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin ve beraberindekiler 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası dolayısıyla Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti. İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Şahin, itfaiye ekiplerinin mesai kavramı gözetmeksizin yoğun bir çalışma temposu içinde olduğunu söyledi.

Yaptığınız görev çok kutsal

İtfaiye çalışanlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Şahin, "Yaptığınız görev çok kutsal bir görev. Belediye birimleri içerisinde kesintisiz 24 saat görev yapan en önemli birimlerden bir tanesisiniz. Sizler vatandaşın en zor anında yer alıyor, onların sıkıntılarını gidermek için can simidi görevi yapıyorsunuz. Sizin başarınız demek Büyükşehirin başarısı demektir. Tüm itfaiye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyor, gösterdiğiniz başarılar ve özveri için teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki gerçekten bu işi dört dörtlük yapan herkesin evine götürdüğü ekmek anasının ak sütü gibi helaldir. Ziyaretiniz için bir kez daha teşekkür ederek, haftanızı kutluyor ve nice haftalarda hep birlikte olmayı diliyorum" diye konuştu.

Rektör ve sporcuları ağırladı

İtfaiyecilerin ardından Başkan Şahin, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Büyükşehir Belediyesi Anakentsor Kulübü Basketbol ve Voleybol takımı sporcuları ile kulüp yöneticilerini ağırladı. Ziyaretler hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN