Başkan Şahin Altyapı Yatırımları Hakkında Bilgi Verdi

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, içme suyu, arıtma tesisi, kanalizasyon ve dere ıslahları çalışması ve projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Yaklaşık 450 milyon lira tutarında tamamlanan, devam eden ve kredisi temin edilip programa alınan 75 projenin yürütüldüğünü söyleyen Başkan Zihni Şahin, "Nisan 2024 yılından bu yana bugün ki birim fiyatlarla 1 milyar 4 milyon 34 bin 987 lira tutarında içme suyu, arıtma tesisi kanalizasyon ve dere ıslahları kapsamında çalışma yapılmıştır. Samsun milletvekilimiz ve Büyükşehir Eski Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Bizde Samsunumuza ve 17 ilçemize önemli alt yapı hizmetlerini kazandırmak için çalışıyoruz" dedi.

Göreve geldiklerinden bugüne kadar yapımı devam eden toplam 26 milyon 156 bin 534 TL tutarında 7 projeyi tamamladıklarını hatırlatan Başkan Şahin, "5 ilçemizde 69 milyon 201 bin 389 TL tutarında 5 projemizin yapımını devam ettiriyoruz. 4 ilçemizde programa aldığımız ve kredisini temin ettiğimiz 152 milyon 207 bin TL tutarında ileri teknoloji arıtma tesisi kuruyoruz. Bu 16 proje ile yaklaşık 247 milyon TL'lik bir hizmet oluşturmuş oluyoruz. İçme suyu için 36 proje kapsamında toplam tutarı 115 milyon 553 bin 537 TL olan çalışmalar yürütüldü ve yürütüyoruz. Hayata geçiriyoruz. Dere ıslah çalışması anlamında, 3 proje kapsamında 20 milyon 827 bin 750 TL tutarında bir çalışma yürütmekteyiz. 17 kanalizasyon projesi kapsamında 60 milyon 500 bin liralık bir çalışma yürütmekteyiz. Su arıtma tesisi alanında 3 proje devam etmektedir. Bu projeler 11.332.500 lira tutarındadır. Toplamda alt yapıda 75 projeyi devam ettiriyoruz" diye konuştu. - SAMSUN