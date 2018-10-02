Başkan Şahin: "Alın Terine Saygı Gösterip Gereğini Yaptık"

Sendikalarla her zaman uyum içinde çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, alın terine her zaman saygı gösterip gereğini yaptıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri ile yemekte bir araya geldi. Programda, sendikal faaliyetlerle ilgili Başkan Şahin'e bilgiler veren Memur-Sen İl Temsilcisi Necdet Güneysu, Samsun'a yapılan belediye hizmetlerinden dolayı Memur-Sen camiası adına Başkan Şahin'e teşekkür etti. Başkan Şahin de sendika temsilcileri ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, sendikalarla bugüne kadar hep uyum içinde çalıştıklarını ve çalışanın alın terine her zaman saygı gösterip gereğini yaptıklarını söyledi.

"Sendikal mücadelede öncüsünüz"

Türkiye'de sendikal mücadelede Memur -Sen'in çok ciddi katkıları olduğunu ifade eden Şahin, "Özellikle yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinde Memur-Sen'in bire bir katkılarının olduğunu biliyoruz. Şehrimizde sizlerin yürüttüğü sendikal faaliyetlerde gerçekten takdire şayan. Bütün toplumsal meselelerde inisiyatif alan ve tavır belirleyen bunu da hak ve hakikat adına yapan çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum ve çalışmalarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

"Hak arama noktasında en önemli unsur sendikalardır"

Sendikaların hak arama noktasındaki en önemli unsurlar olduğunu da belirten Şahin, "Bizim ülke olarak, millet olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Son dönemde ülkemiz üzerinde oynanan oyunları hep birlikte gördük. Ülkemizi yıkmaya yönelik olan karanlık oluşumlara karşı birlik ve beraberliğimizi perçinlememiz gerekir. Bunu sağlamak için de sivil toplum kuruluşlarına, sendikalara, derneklere büyük iş düşüyor. Bugün Türkiye'de, her alanda olduğu gibi sendikalar hak arama noktasında büyük aşama kaydetti" ifadelerini kullandı.

Programa Memur-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı. - SAMSUN