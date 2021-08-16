Başkan Şahin aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı
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Başkan Şahin aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Başkan Şahin aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik, ilçe ve köylerindeki düğünlere katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Bilecik, ilçe ve köylerindeki düğünlere katıldı.

Vatandaşların birçok alanda güzel ve kaliteli bir hizmete kavuşması için birçok önemli çalışmayı gerçekleştiren Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik ve ilçelerindeki düğün merasimlerine katılarak, vatandaşların sevincine ortak olmaya devam ediyor. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşların acı günlerinde olduğu gibi sevinçli anlarında da mutluluklarını paylaştıklarını ifade eden Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak, vatandaşlarımızı kötü günlerinde yalnız bırakmadığımız gibi sevinçli günlerinde de bir araya geliyoruz ve bundan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Düğün ve sünnet törenlerinde değerli ailelerimizin özel günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Sünnet merasimindeki yavrularımıza da güzel bir ömür diliyorum" dedi.

Başkan Şahin, düğün merasimlerinde ailelere çeşitli hediyeler takdim ederken, çocuklara da oyuncaklar dağıtarak, fotoğraf çektiriyor. - BİLECİK

Başkan Şahin aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı
Başkan Şahin aileleri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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