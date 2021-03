Başkan Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil dağıtarak kutladı

Midyat İlçesinin AK Partili Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede esnaf ziyareti yaparak çalışan ve ilçeye gezmeye gelen kadınlara karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Midyat Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadınlara karanfil dağıtarak kutlayan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, bu geleneği bozmadı.

Ayrıca Başkan Şahin, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle uzun bir aradan sonra kepenk açan esnafa hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnafların talep ve önerilerini aldı.

Başkan Şahin, ilçe merkezi başta olmak üzere ilçeye gelen turistlere ve işyerlerinde çalışan kadınları ziyaret edip, karanfil, şal, dağıtarak, 8 Dünya kadınlar Günü'nü kutladı. Gelen turist kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İlçeye turist olarak ziyaret gelen bir kadın, Başkanın bu ilgisinden memnun kaldıklarını ve kadınların daha çok öneme ve değer verilmesini istediklerini söyledi.

Mardin ve Midyat'ta ilk defa geldiğini kaydeden başkan bir kadın ise, "kendimde Kürt asıllı olduğum için, cana yakın ve misafirperver oldukları için bu konuda rahat his ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızı da Midyat'ta bekleriz. Günü birlikte olsa Türkiye'nin her tarafını gezsinler, görsünler. Bizim vatanımız bizim toprağımız her yer." dedi.

Güzellik salonu sahibi Mence Gümüş ise, "Değerli başkanımız ve ilçe başkanımız bizleri ziyaret etti. Bu ince nezaketlerinden dolayı onlara teşekkür ederim. Bütün kadınlar Güldür. Bütün kadınların gününü kutluyorum." Diye konuştu.

Üzerinde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun' yazısı bulunan karanfilleri dağıtan Belediye Başkanı Şahin'e, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Ayrıca belediye tarafından oluşturulan Beyaz Masa ekiplerce kent merkezindeki hastane, okul, yurt, sağlık ocakları, resmi kurum ve kuruluşlar ile özel kurum, kuruluş ve teşekküllerde çalışan kadınlara karanfil dağıtımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol