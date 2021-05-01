Başkan Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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Başkan Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Başkan Şahin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yayınladığı mesaj ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, yayınladığı mesaj ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Başkan Şahin yayınladığı mesajında 1 Mayıs'ın evrensel bir değer olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Dünyada işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcı olan ve tüm çalışanların ve dünyanın evrensel ortak değeri konumundaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çalışma hayatıyla ilgili sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşacağı sembol günlerin en önemlisidir. Bizler, alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle işçilerimizin ve tüm çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, barış, sevgi ve kardeşlik duygularının artmasına vesile olacak, huzur dolu nice 1 Mayıslara temenni ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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