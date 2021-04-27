Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi
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Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı.

- Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi

İSTANBUL - Kuveyt Ligi'nde Al Salmiya ile Al Qudisiya arasında oynanan maçta Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, Al Qudisiya için çalınan penaltı kararı sonrası takımını sahadan çekerek stat ışıklarını kapattırdı. Bunun üzerine müsabakanın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek kararından vazgeçti.

Kuveyt Premier Ligi'nin 12. haftasında oynanan Al Salmiya ile Al Qudisiya karşılaşması ilginç bir olaya sahne oldu. Maçın hakemi 101. dakikada Al Qudisiya lehine penaltı kararı verdi. Bu kararın ardından mücadeleyi tribünden izleyen Al Salmiya Başkanı Talal Al Fahd Al Sabah, yeşil zemine inerek oyuncularına soyunma odasına gitmelerini söyledi ve stat ışıklarını kapattırdı.

Başkanın bu sert tavrı karşısında maçın hakemi, pozisyonu VAR'da izleyerek penaltı kararını iptal etti.

Al Salmiya - Al Qudisiya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi
Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi
Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi
Başkan sahaya indi, penaltıyı iptal ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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