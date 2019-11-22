Başkan Sağlam'dan VANESOB Başkanvekili Çelik'e ziyaret

22.11.2019 09:31 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:36

AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, birlikte Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanvekili ve Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik'i makamında ziyaret etti.



AK Parti İlçe Başkanı Sağlam ve heyetini ağırlayan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanvekili ve Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Çelik, ilçe esnafının sorunlarını dile getirdi. İlçenin ulaşım sorunlarına dikkat çeken Çelik, "İlçemizin ekonomik döngüsünü sağlayan hiç şüphesiz esnaf ve sanatkarımızdır. Esnafın ayakta kalması demek, toplumun da ayakta kalabileceği anlamına gelir. Şoför esnafımızın çeşitli sorunları vardır. Yapılacak bazı yeni düzenlemelerle hem esnafımız hem de halkımız rahat edecektir. Yetkililerin gerekeni yapacağına inanıyoruz" dedi.



Başkan Çelik, nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve heyetine teşekkür etti.



Ziyarette konuşan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam ise, "Sorunların çözümü noktasında esnafın yanında olacağız. Başkan Çelik ile yaptığımız görüş alışverişi sonunda çalışmalarımızı başlatacağız. Esnafın işlerinin iyi gitmesi için biz de elimizden geleni yapacağız. Nazik karşılama için Başkan Çelik'e ve yönetimine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İHA