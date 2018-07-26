Başkan Sağıroğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, yeni hizmet binasında mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Sağıroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin son yıllarda aldığı devlet ve özel yatırımlarla günden güne büyüme kat ettiğini söyledi.

Yomra'nın hızla geliştiğine dikkati çeken Sağıroğlu, şöyle devam etti:

"Trabzon'un adeta incisi, parlayan yıldızı haline geldi. Hizmet binamız da yetersizdi. Tadilat kararı alıp ilçemize modern ve yakışan bir bina inşa ettik. Hepimizin görevleri gelip geçici. Vatandaşımızın hayır duasını almak için arkamızda kalıcı eserler bırakmak gerekiyor. Yüce Mevlam'ın izni ile mega projelerimizi sırasıyla hizmete geçiriyoruz. Binamızı yeniledik, kentsel dönüşüm projemizde satış aşamasına kadar geldik. Sosyal donatı alanlarını yapacağımız dolgu sahasıyla alakalı olarak da sona geldik. En kısa zamanda dolgu işlemine başlayacağız. "

Sağıroğlu, kent meydanı projesinde de kamulaştırmayı yaparak hak sahiplerinin ödemelerini gerçekleştirdiklerine işaret ederek, "Kısacası ilçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Siz değerli muhtarlarımızın fikirleri de bizim için çok önemli. Birlikte güzel işlere imza attık." diye konuştu.

Yomra Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Gençtürk ise yenilenerek hizmete açılan belediye binasının hayırlara vesile olmasını dileyerek, Başkan Sağıroğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.