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Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyaretteki konuşmasında, "Malatya TSO olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler halindeyiz.

MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir ziyaretteki konuşmasında, "Malatya TSO olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler halindeyiz. İlimizin gerek sanayisi gerekse ekonomisiyle daha ileriye nasıl gitmesi gerektiği konusunda sürekli görüşmeler yapıyoruz" dedi.

İyi Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

"İlimiz ekonomisi için istişareler halindeyiz"

Ziyarette konuşan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, "İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sayın Süleyman Sarıbaş, daha önce ilimizin milletvekilliğini de yapmış deneyimli bir siyasetçidir. Malatya TSO olarak siyasi partilerimizin tamamıyla ciddi istişareler halindeyiz. İlimizin gerek sanayisi gerekse ekonomisiyle daha ileriye nasıl gitmesi gerektiği konusunda sürekli görüşmeler yapıyoruz. Bu anlamda İYİ Parti'de görüştüğümüz bir siyasi parti. Sayın il başkanına ve yönetimine odamıza yaptıkları ziyaretleri için şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

" TSO başkanımız gayretle çalışıyor"

Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu'nun işadamlarının önünü açmak ve ile yeni yatırım gelmesi noktasında ciddi çalışmaları olduğunu vurgulayan Sarıbaş, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızda bulunmaktan ve en iyi şekilde ağırlanmaktan dolayı memnun olduğumuzu belirtmek isterim. İYİ Parti'mizin bulunduğu alan vatanseverlerin bulunduğu alandır. Ülkemizin bir tek çakıl taşına dokunan bizi karşısında bulur, ancak taş üstüne taş koyan herkes bizim kalbimizin en ulvi yerindedir. Bu anlamda Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız ilimizdeki iş adamlarının önünü açmasıyla ve ilimize yeni yatırımcının gelmesiyle ilgili güzel ve gayretli çalışmaları var. Sayın başkanımızı ve yönetimini kutluyorum. Şuan muhalefette olduğu gibi iktidara geldiğimizde de iş adamlarımızı her zaman destekleyeceğiz ve illerimizin kalkınması için çalışacağız" şeklinde konuştu. - MALATYA

Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem

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Haber: Başkan Sadıkoğlu'ndan istişareye önem - Haberler
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