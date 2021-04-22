Başkan Sadıkoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
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Başkan Sadıkoğlu'ndan 23 Nisan mesajı

Başkan Sadıkoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. Yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Sadıkoğlu mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun ve milli egemenliğimizin bütün dünyaya ilan edilişinin 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin en son adımı bu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak çocuklarımıza armağan ederken, bağımsızlığımız uğruna verdiğimiz mücadelenin nesilden nesile unutulmadan aktarılmasına vesile olmuştur. Dünyada çocukların kutladığı tek bayram olan 23 Nisan, Atatürk'ün, geleceğimiz olan çocuklarımıza duyduğu güvenin ve sevginin de emsalsiz bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncülerle, bu eşsiz vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi minnet ve rahmet ile yâd ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

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