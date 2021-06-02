Başkan Sadıkoğlu: Malatya'daki sigortalılık oranı % 38'den 51'ye yükseldi

31 Mayıs-4 Haziran Sigorta Haftası dolayısıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na ziyaret gerçekleştirildi.

Sigortanın yaşamsal ve ekonomik risklere karşı en büyük güvence olduğunu belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Sigortacılık faaliyeti gösteren üyelerimizle sigorta acenteleri ve sigorta eksperleri başta olmak üzere sigortacılık sektöründe görev yapan tüm çalışanların, 31 Mayıs-4 Haziran Sigorta Haftası kutlu olsun" dedi.

Ziyarette Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, Komite Başkan Yardımcısı Hakan Doğan, MTSO Meclis ve Meclis Divan Üyesi Mehmet Ayhan Altunok ve MTSO Meclis Üyesi Ömer Taş yer aldı.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ SİGORTALILIK SEVİYESİNİ YAKALAMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, sigortaya verilen önemin ülkelerin gelişmişlik seviyesine paralel olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi; "Sigorta firmaları dünyanın gelişmiş ekonomilerinde lokomotif rol üstlenmekte ve bu ekonomilerdeki en dinamik sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Günümüz modern toplumlarına baktığımızda sigorta olgusunun yerleşmiş ve ekonominin önemli bir parçası durumuna gelmiş olduğunu görüyoruz. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü maalesef bu ülkeleri oldukça geriden takip ediyor. Bu sınıfta olan ülkemiz henüz sigortacılık alanında istenilen seviyede olmasa da gelişmiş ülkelerdeki sigortalılık seviyesi ve sistemini yakalamak için gayret gösteriyor. Ayrıca Türkiye, özellikle son yıllarda gelişen ekonomisiyle küresel sigorta sektörünün önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor" dedi.

"MALATYA, SİGORTALILIK ORANINDA TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA"

Başkan Sadıkoğu; "Kimi zaman bir lüks olarak görülen sigortanın önemini maalesef afet ve kazaların ardından anlayıp daha sonra önlem almaya çalışıyoruz. Bunun en büyük örneklerinden birini geçtiğimiz yıl şehrimizde yaşadık. Elazığ merkezli depremde büyük zarar gören Malatya'da deprem sigortası yaptıranların sayısı depremin ardından yüzde 13 oranında artış gösterdi. Malatya'daki sigortalılık oranı yüzde 38'den yüzde 51'ye yükseldi. Ancak bu oran yeterli değil. Türkiye'nin sigortalılık oranı Yüzde 56. Halen daha Malatya Türkiye ortalamasının altında" dedi.

"AMACIMIZ FARKINDALIK OLUŞTURMAK"

Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı da Başkan Sadıkoğlu'na kabulleri için teşekkür ederek, "Her yıl kutladığımız Sigorta Haftasını bu yıl 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutluyoruz. Haftanın amacı sigorta konusunda farkındalık oluşturup, toplumun daha da bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu konuda, sigortanın önemini anlatan görsel çalışmalar hazırlayarak şehrimizin farklı yerlerinde bulunan billboardlarda yer almasını sağladık. Hafta boyu yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerde bizlere her daim destek olan Oğuzhan başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm meslektaşlarımın haftasını kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler