Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

05.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:24

Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da destek verdi.

Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

İSTANBUL - Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da destek verdi. Başkan Yazıcı'nın daveti üzerine belediye çalışanları ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı kan bağış çağrısı yapmıştı. Kan bağışı kampanyasına, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da destek verdi. Başkan Yazıcı'nın çağrısı üzerine belediye çalışanlarını ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Başkan Yazıcı kan bağışının çok önemli olduğunu söyleyerek," Covid 19 nedeniyle hayatın her türlü standardı değişti ama özellikle kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması ülkemizdeki kan stoklarının düşmesine neden oldu. Covid 19'un dışında süren bir hayatın olduğunu ve bu süren hayat boyunca da cerrahi müdahaleler olmak üzere de bir çok hastamızın olduğunu düşündüğümüzde bu süreçte şu anki kan stoklarının eski ve yeterli seviyesine getirebilmek üzere kampanya düzenlenmekte. Ülkemizde de yine en tecrübeli kuruluş olan Kızılay yapmakta, biz de burada ev sahipliği yapmaktayız" diye konuştu.

Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haber
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haber
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haber
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak Haber
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haber
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Haber
Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Latovlevici'den çarpıcı Galatasaray itirafı: Bir maçta sakatlandım ve ağzım sağa, burnum sola gitti
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirilerin odağındaki YKS sınav tarihiyle ilgili gençlere seslendi
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1142 kişi hayatını kaybetti
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması: Tüm insanlığın ortak malı olmalı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı öğreneceğiz
Normalleşme adımlarıyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den ilk değerlendirme: Virüsle beraber yaşamayı...
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
Bebeğinin boğazına bıçak dayayan baba tutuklandı
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
AVM ve berberler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Pınar Altuğ Bülent Ersoy Hatice Çarpar Gülşen Yüksel
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 12:32:24. #1.14#
title