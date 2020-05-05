Başkan Şadi Yazıcı'dan Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da destek verdi.

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyasına, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da destek verdi. Başkan Yazıcı'nın daveti üzerine belediye çalışanları ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Korona virüsü salgını nedeniyle kan stokları azalan Türk Kızılayı kan bağış çağrısı yapmıştı. Kan bağışı kampanyasına, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da destek verdi. Başkan Yazıcı'nın çağrısı üzerine belediye çalışanlarını ve vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Başkan Yazıcı kan bağışının çok önemli olduğunu söyleyerek, "Covid 19 nedeniyle hayatın her türlü standardı değişti ama özellikle kan veren vatandaşlarımızın sayısının azalması ülkemizdeki kan stoklarının düşmesine neden oldu. Covid 19'un dışında süren bir hayatın olduğunu ve bu süren hayat boyunca da cerrahi müdahaleler olmak üzere de bir çok hastamızın olduğunu düşündüğümüzde bu süreçte şu anki kan stoklarının eski ve yeterli seviyesine getirebilmek üzere kampanya düzenlenmekte. Ülkemizde de yine en tecrübeli kuruluş olan Kızılay yapmakta, biz de burada ev sahipliği yapmaktayız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA