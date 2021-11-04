TUZLA, İSTANBUL (İHA) - - Başkan Şadi Yazıcı, belediye başkanlarına meydan okudu

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Beykoz'da bulunan Göksu Deresi'nden İstanbul Boğazı'na doğru gençlerle birlikte kano turuna katıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte boğaza açılan Başkan Yazıcı, yarış sonrası Anadolu yakası belediye başkanlarına meydan okuyarak, kano yarışına davet etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yazıcı'ya cevaplar gecikmedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Boğazı'nda gençlerle kanoya bindi, kürek çekti. Beykoz'da bulunan Göksu Nehri'nden İstanbul Boğazı'na doğru açılan Başkan Yazıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren tur sonrasında başlangıç noktasına dönen Yazıcı, Anadolu yakası belediye başkanlarına meydan okuyarak kano yarışına davet etti.

İstanbul Boğazı'nda dalgalara karşı kürek çekmenin zor olduğunu ama bir o kadar da keyifli olduğunu belirten Başkan Şadi Yazıcı, su sporlarını herkese tavsiye ettiğini belirterek, "Başkan arkadaşlarıma meydan okuyorum. Özellikle çok spor yaptığını belirten Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz Bey'e, az önce öğrendik Beykoz Belediye Başkanımız Murat Abi de kürek çekiyormuş. Hüseyin Başkanımız, kitap okumak gibi değil kürek çekmek. Kendisini de bekliyorum. Özellikle denize sıfır olan Üsküdar ve Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin, sizi de kürek çekmeye davet ediyorum" dedi.

Bir çağrı da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'ya yapan Yazıcı, "Lokman kardeşim sen bu işi yaparsın seni de bekliyoruz" diye konuştu.

Belediye başkanlarından cevap gecikmedi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, meydan okuduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra başkanlardan cevaplar gecikmedi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Kano Etkinliği kitabını okuyarak hazırlık yapayım, sonra yarışalım Şadi Başkanım" ifadelerini kullandı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Tuzlamızın sevgili başkanı, sizinle yan yana kürek çekmek çok güzel olur. Arkada kalırsanız, emin olun beklerim" dedi. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Su Sporlarının Merkezi Beykoz'da biz her zaman idmanlıyız Başkanım. Kanoyla bir Boğaz turu için bu muhteşem ekibi ve bileğine güvenen başkanlarımızı Beykoz Belediyesi Su Sporları Merkezi'ne en kısa zamanda bekliyoruz o zaman" dedi.