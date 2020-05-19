Başkan Sabırlı'dan Kadir Gecesi mesajı AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı, bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen bu mübarek gecede edilen duaların kabul edilmesini dilediği mesajında, "İbadetle geçirdiğimiz rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın sonuna yaklaşırken, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bin aydan hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzurunu yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla idrak ettiğimiz bu mübarek ay, Kadir Gecesi ile manevi zirveye ulaşmaktadır. Ramazan ayı rahmet, bereket, yardımlaşma ve dayanışmanın yükseldiği bir ay. Bu mübarek ayda hayırlarımızı arttıralım, ihtiyaç sahiplerimizi düşünelim. Toplumsal dayanışmamızı güçlendirelim. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç olduğumuz bugünlerde mübarek gecelerin önemi büyüktür. İnsanları engin düşünmeye ve değerlendirmeye yönlendiren bu gecenin, her zaman ve her mekanda muhtaç olduğumuz birlik ve beraberliğimize katkı sağlayacağına, toplumu toplum yapan özelliklerin başında sayılabilecek olan saygı ve sevginin bu gecede gönüllerde hayat bulacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin ve tüm ülkemizin Kadir Gecesi'ni kutluyor; bu mübarek gecenin insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalık sürecinden kurtulmasına ve yaşamış olduğu sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA