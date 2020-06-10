Başkan Sabırlı'dan hain terör saldırısına kınama AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Çatak ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Çatak ilçesinde meydana gelen hain terör saldırısını kınadı.

Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına PKK terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıyı kınayan Sabırlı, "Van'ın Çatak ilçesinde yol çalışması yapan sivil servis aracına bölücü terör örgütü mensuplarınca EYP ile düzenlenen saldırıda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı. Amaçları evlerine, yuvalarına ekmek götürmek olan kardeşlerimize yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yıllarca coğrafyamızda kan, gözyaşı ve huzursuzluğu yaymak isteyen zihniyeti şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı işçilerimize acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA