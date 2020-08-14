Başkan Sabırlı'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü mesajı
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Başkan Sabırlı'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Sabırlı'dan AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü mesajı
14.08.2020 11:02 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:07

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısı ile yayınladığı mesajından; "AK Parti 19 yıl önce Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulup milletimizin de desteğiyle 18 yıldır tek başına iktidar olma başarısını göstermiştir. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan partimiz kurulduğu gün; 'artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleri hala hafızalarımızda. Evet, o günden sonra hem Türkiye'de hem de dünya da hiçbir şey eskisi gibi olmadı" dedi.

Başkan sabırlı; "14 Ağustos 2001'de çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 19. kuruluş yıldönümü kutlu olsun. 14 Ağustos 2001'de Türk siyasi tarihi için gerçek bir milat oldu. Ülkemizin içinde bulunduğu zorluklara karşı bir çözüm yolu, bir çıkış noktası olarak kurulan AK Parti, kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra tek başına iktidar olarak millet tarafından nasıl bir umut olarak görüldüğünü tüm dünyaya ispatlamış bir partidir. AK Parti; Türkiye siyasetinde ezberleri bozan, millet egemenliği üzerindeki tüm vesayetleri kaldıran, 'milleti yaşat ki devlet yaşasın' felsefesini şiar edinmiş bir anlayışla girdiği her seçimde güçlenerek yoluna devam eden bir siyasi harekattır" diye konuştu.

AK Parti'nin bu anlayışla girdiği her seçimi Türk milletinin teveccühü ile açık ara kazandığını hatırlatan Başkan Sabırlı, "Bu kutlu zorlu yürüyüşte iç ve dış odakların saldırılarına karşı yeniden diriliş ruhuyla güçlenen ak davamız; gerek parti kapatma davası, gerek 27 Nisan 2007 muhtırası, 17-25 Aralık kumpasları ve devamında ise 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini halkımızın güçlü destekleri ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur adımları ile hepsinin üstesinden gelinmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin girişimleri ile artık emir alan ülke konumundan çıkıp emir veren ülkemiz, coğrafyamızda mazlumların sesi olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, ak kadrolarıyla ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyan partimizin tüm değerli mensuplarını kutluyor, Ahirette intikal edenleri rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle partimizin 19. kuruluş yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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