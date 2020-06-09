Başkan Rıza Akpolat esnafına sahip çıktı
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Başkan Rıza Akpolat esnafına sahip çıktı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT, DÜN GECE ORTAKÖY'DE KUMPİRCİLERİN YER ALDIĞI MECİDİYE KÖPRÜSÜ SOKAK'TA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONRASI İNCELEMELERDE BULUNDU.

09.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:47

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT, DÜN GECE ORTAKÖY'DE KUMPİRCİLERİN YER ALDIĞI MECİDİYE KÖPRÜSÜ SOKAK'TA MEYDANA GELEN ÇÖKME SONRASI İNCELEMELERDE BULUNDU. Olay gerçekleştiği andan itibaren tüm tedbirlerin alındığını ve çalışmaların başlatıldığını ifade eden Başkan Akpolat, 'Öncelikli olarak olayda can kaybı yaşanmadığı için mutluyuz. Esnafın zararını gidereceğiz' dedi.

İstanbul'un en önemli turistik mekanlarından Ortaköy'de tarihi kumpircilerin yer aldığı sokakta dün gece çökme meydana geldi. Olay sırasında oradan geçen bir vatandaş hafif şekilde yaralanırken Beşiktaş Belediyesi ekipleri olay sonrası bölgede hemen çalışma başlattı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da dün gece bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bugün ise günün ağarmasıyla birlikte sokağın durumu daha net ortaya çıktı. İSKİ ve Beşiktaş Belediyesi ekipleri çalışmaları başlatırken çevrede yer alan dükkanlar boşaltıldı.

'GEREKLİ TESPİTLERİ YAPTIK, ÇALIŞMALARA HIZLICA BAŞLADIK'

Olayın yaşandığı an itibariyle sokakta incelemelerde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bugün tekrar Ortaköy'de hem çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de esnafla bir araya geldi. Öncelikli olarak yaralanan vatandaşımızla ilgili sürecin yakından takip edildiğini belirten Başkan Akpolat, esnafın zararının karşılanacağını ifade ederek, " Dün akşam saatlerinde hiç istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Burada geçen sene de bu bölgede bir çökme olmuştu bu sene de o bölgeye yakın bir yerde çökme meydana geldi. Öncelikle bu olayda bir can kaybı olmaması noktasında mutluyuz ama hem esnafımızın buradaki kaybı hem pandemi sürecindeki aylardır kapalı kalan dükkanlar ve bu sezona yönelik olan çalışmalarda bir anlamda sekteye uğradı? şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ OLARAK SÜRECİ ÜSTLENMİŞ DURUMDAYIZ'

Çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Buradaki esnafımız açısından can sıkıcı bir durum ortaya çıktı. Biz Beşiktaş Belediyesi olarak dün akşamdan itibaren buradaydık. Hem İSKİ hem bizler burada gerekli tespitleri yaptık ve bu alanda hızlıca çalışmaya başladık. Önce esnafımızın bu alandan taşınması ve belli bir alana konuşlandırılması ve ondan sonra buradaki imalatın yapılarak altyapının eski haline getirilmesi sonrası tekrardan dükkanları buraya getirilmesi noktasında Beşiktaş Belediyesi olarak süreci üstlenmiş durumdayız. İnşallah bu zararı hep beraber ortadan kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Rıza Akpolat esnafına sahip çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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