Başkan Resmen İlan Etti: Sneijder...
Galatasaray'ın Hollandalı süper yıldızı Wesley Sneijder'e Medipol Başakşehir talip oldu.
Galatasaray'ın Hollandalı süper yıldızı Wesley Sneijder'e Medipol Başakşehir talip oldu. Başkan Göksel Gümüşdağ, Sneijder'in ayrılması durumunda talip olacaklarını açıkladı.
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder için Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A spor'a yaptığı açıklamada oyuncunun ayrılması durumunda talip olacaklarını söyledi.
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Sneijder ayrılırsa talip oluruz." dedi.
Kaynak: Sporvadisi.com