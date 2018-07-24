Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Mesut Özil'i Gözlerinden Öpüyorum

AK Parti grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımından emekliliğini değerlendirdi.

"MESUT MİLLİ BİR TAVIR TAKINDI"

Erdoğan, Özil'i aradığını belirtirken "Takındığı tavır tamamen milli bir tavırdır. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

ALMANYA FUTBOL FEDERASYONUNU BOMBALAYARAK EMEKLİ OLMUŞTU

Türk asıllı futbolcu Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçılık ve saygısızlığı gerekçe göstererek milli takım formasına veda ettiğini açıklamıştı.