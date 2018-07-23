Başkan Rasim Yüksel'den Basın Bayramı Mesajı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 24 Temmuz Çalışan Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Basın yayın kuruluşlarının demokratik bir yapı içinde ortaya çıktığını ifade eden Başkan Rasim Yüksel, "1908 yılında gazetelerin, gazeteciler tarafından sansür memurlarına verilmeden, çıkarılmış olduğu günün 110. yılını yaşıyoruz. Basına uygulanan sansürün kaldırılması, demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve ülke demokrasisinin daha ileri düzeye ulaşabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişimine katkı sağlayan, halkımızın bilinçlendirilmesi ve kamuoyuna gerekli hassasiyetlerin oluşturulması açısından ilkeli habercilik anlayışıyla çalışan basın mensuplarının ve basının her kademesinde görev yapan basın emektarlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, çalışma hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - TEKİRDAĞ