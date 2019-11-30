Başkan Rasim Arı ile halk gününe yoğun ilgi

30.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:06

Her fırsatta halkla beraber yürüdüklerini ve Nevşehirlilerin sesine kulak verdiklerini belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, Halk Günü'nde vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi. Başkan Arı, "Şehrimizde ulaşmadığımız, tek bir vatandaşımız kalmayıncaya dek bıkmadan, yorulmadan ve durmadan çalışacağız" dedi.



Belediye Başkanı Rasim Arı'nın, katılımcı ve şeffaf yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek amacıyla başlattığı, "Halk Günü Toplantıları" devam ediyor. Başkan Arı, bugün de düzenlenen Halk Günü buluşmalarında bir kez daha vatandaşlarla bir araya geldi.



Yoğun bir katılımın olduğu programda randevusuz bir şekilde vatandaşları konuk eden Arı, Nevşehirlilerin istek, sorun ve önerilerini dinledi.



Halk ile iç içe, halkı dinleyen, halk ile birlikte yöneten bir belediyecilik anlayışı ile gönül belediyeciliği ilkesini esas alarak çalışacaklarını belirten Başkan Arı, "Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, şehrimizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek halk günü buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dahilinde Nevşehirlilerin hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz. Çocuğundan yaşlısına, gencinden kadınına kadar hizmetlerimizden dolayı halkımızın bizlere teşekkür etmesi, 'Allah razı olsun' demesi bize enerji veriyor. Halkımızın bize olan inancını, sevgisini ve güvenini boşa çıkartmamak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın ve engellilerimizin karşılaştıkları sorunlara karşı çözüm üreteceğiz Onların desteği, güveni ve duası ile birçok önemli hizmetleri şehrimize kazandıracağız." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA