Başkan Ramazan Şimşek'ten belediye çalışanlarına müjde
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Başkan Ramazan Şimşek'ten belediye çalışanlarına müjde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Ramazan Şimşek'ten belediye çalışanlarına müjde

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, işçilerin toplu sözleşmeden doğan 6 aylık farklarını Ramazan öncesi karşılayacaklarının müjdesini verdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, işçilerin toplu sözleşmeden doğan 6 aylık farklarını Ramazan öncesi karşılayacaklarının müjdesini verdi.

Yeni yıl öncesi belediyede çalışan işçilerin en düşük maaşını 3 bin 325 TL yaparak işçinin yüzünü güldüren Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Ramazan ayı öncesi çalışanlara müjdeli haberi verdi. İşçinin 1 Temmuz 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki geriye dönük farklarının ödeneceği sözünü veren Şimşek verdiği sözü tuttu. Şimşek yaptığı açıklamada "Büyük bir özveriyle salgın sürecinde görev yapan işçilerimizin toplu sözleşmeden doğan geriye dönük 6 aylık farkları yatırarak verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. İşçilerimizin ve toplu sözleşmeden doğan geriye dönük 6 aylık farkları, Ramazan ayı öncesinde pazartesi günü hesaplarında olacak. Güle güle harcasınlar" dedi.

Çalışanlarımızın yanındayız

Sık sık Gölbaşı Belediyesi çalışanları ile bir araya gelerek onları dinleyen Başkan Şimşek "Özellikle bu salgın sürecinde herkes evlerindeyken personelimiz gece gündüz demeden çalıştı. Yeni yılda da işçilerimizin maaşlarında düzenleme yaparak Gölbaşı Belediyesi'nde görev yapan en düşük işçi maaşının 3 bin 325 lira olmasına karar vererek işçilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiştik. Şimdi de mübarek Ramazan ayı öncesi bu müjdeyi vermek istedim. Emekleriniz yadsınamaz. Sizler Gölbaşı'nın kahramanlarısınız. Allah sizlere güle güle harcamayı nasip etsin. Bu mübarek ayı huzur, sağlık ve bol bereketle geçirmenizi dilerim" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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