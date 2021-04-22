Başkan Ramazan Şimşek'ten 23 Nisan Mesajı…
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Başkan Ramazan Şimşek'ten 23 Nisan Mesajı…

Başkan Ramazan Şimşek'ten 23 Nisan Mesajı…
Bültenler - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bugünün küçüğü yarının büyüğü olan çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Bugünün küçüğü yarının büyüğü olan çocuklarımız geleceğimizin mimarı olacaktır" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. Kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. Başkan Şimşek mesajında şu ifadeleri kullandı: "23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, bağımsızlık ve milli irade hâkimiyetimizi dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" Bütün dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan ise Türkiye Cumhuriyeti'nin, çocuklarımızın omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. 23 Nisan 1920 ruhu, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor. Çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını yürekten kutluyorum."

Gölbaşı'nın çocuklarına da seslenen Başkan Şimşek bu mutlu günün sevincini balkonlara ve camlara taşımak için çağrıda bulundu ve şunları söyledi: "Sevgili çocuklarımız, bayrağımıza gönülden bağlı, vatanımıza hayırlı, milletimize faydalı, ailelerinize, arkadaşlarınıza saygı ve sevgi dolu olmanız tüm ümidimiz.Çağdaş Türkiye'de en büyük ihtiyacımız bilim ve teknolojinin ışığı ile nice 101 yıllar geçirmek. Bu sene 23 Nisan coşkusunu evlerinizde yaşayacak olsanız da biliyoruz ki en yakın zamanda coşku dolu meydanlarda yeniden buluşacağız. Umarım bu günleri en kısa zamanda atlatır, Gölbaşı parklarını, sokaklarını neşenizle doldurursunuz. Bugünümüzün, geleceğimizin umudu olan siz değerli çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gözlerinizden öperim…"

Kaynak: Bültenler

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