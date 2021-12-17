BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK GÖLBAŞILILARA DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

17 Aralık 2021, Cuma Haberler

Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası ile 52 Bin Gölbaşılı'ya Yardım Etti…

2019 yılında göreve geldiği günden bu yana birçok projeyi hayata geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası projesiyle 52 bin 579 Gölbaşılı'ya yardım etti.

Bebek mamalarından yeni doğan bakım setlerine, kar botlarından spor ayakkabılara, montlardan sünnet kıyafetlerine, meyve ve sebzeden kömüre kadar pek çok yardımın Gölbaşılılar ile buluşturulduğu Paylaşım Noktası, yüreklere dokunmaya devam ediyor.

Paylaşım Noktası ile bütün Gölbaşılıları kucaklayan Başkan Ramazan Şimşek, yaptıkları yardımlara her geçen gün yenisini eklediklerini söyledi. " Paylaşım Noktası'nı kurarken amacımız sadece tüketiciyi değil, üreticimizi de düşünerek halkımızın tüm kesimlerine destek olmaktı. Geldiğimiz noktada bu amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. Üreticiden hakkını vererek aldığımız ürünleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit şekilde paylaştırıyoruz. Her geçen gün büyüyen Paylaşım Noktası ailemiz ile Gölbaşılı hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Şimşek Paylaşım Noktası'ndan yardımlarını esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür etti.

" 52 bin 579 Gölbaşılı'ya yardımlarımızı ulaştırdık "

Gölbaşılıların her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmak için seçildikleri günden bu yana ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Paylaşım Noktası'nın ilerleyen günlerde daha fazla Gölbaşılı'ya ulaşacağını söyledi. " Paylaşım Noktası ile bugüne kadar 52 in 579 hemşerimize ulaştık. Yaptığımız yardımlarda, vatandaşımızın önceliklerini göz önünde bulundurduk. Bebek mamaları, temel gıda maddeleri, kömür, meyve ve sebze, kışlık kıyafetler, sünnet kıyafetleri ve Hilal Kart ile Gölbaşılı vatandaşlarımıza destek olduk" dedi.

" Vatandaşımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz "

Paylaşım Noktası ile 2019 yılından beri; 25 bin 131 kişiye gıda ve giyim, 2 bin bebeğe bebek maması, 3 bin çocuğa kışlık bot ve mont, bin 950 kişiye iftar yemeği, bin 500 kişiye 2. 3 ton mantar, bin 350 çocuğa eşofman ve spor ayakkabı, 200 çocuğa bisiklet ve sünnet kıyafeti yardımı yapıldı. Ayrıca 6 bin 800 aileye; 40 ton patates, 27 ton karpuz, 80 ton soğan dağıtılırken, ihtiyaç sahibi 700 kişiye verilen Hilal Kart ile 3. 765 kez alışveriş yapmaları sağlandığını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek" 2019 yılında göreve geldiğimizden beri en temel önceliğimiz halkımızın huzur ve refahı. Vatandaşımızın yardımına koşmaya her daim devam edeceğiz. Görevde olduğumuz süre boyunca yaptıklarımız, ileride yapacaklarımızın da bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek" Gölbaşılı hemşerilerimizin yardımına koşup, dertlerine deva olmak için hayata geçireceğimiz daha nice projelerimiz olacak. Bu süreçte yanımızda olan tüm yardımsever vatandaşlarımıza ve ekibime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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