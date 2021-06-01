Başkan Ramazan Şimşek Çevre Dostu Projelerine Devam Ediyor

1 Haziran 2021, Salı HaberlerBaşkan Ramazan Şimşek'ten İkili Toplama Sistemi Projesi...Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor.

1 Haziran 2021, Salı Haberler

Başkan Ramazan Şimşek'ten İkili Toplama Sistemi Projesi…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak hayata geçen "İkili Toplama Sistemi" hakkında bilgi veren Başkan Ramazan Şimşek "Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak bizlerin elinde" açıklamasında bulundu.

"Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığımız "İkili Toplama Sistemi Projesi" ile atıkları kaynağında ayrıştırarak geri dönüşüme katkı sağlıyoruz" diyen Başkan Ramazan Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Evsel atıklar binalarımızın girişlerine yerleştirmiş olduğumuz gri kutularda, geri dönüştürülebilir atıklar ise mavi kutularda toplanarak ayrıştırılacak. İlk etapta 5000 geri dönüşüm, 5000 evsel atık poşetini pilot bölge olarak belirlediğimiz Eymir konutlarında dağıtmaya başladık. Hedefimiz bütün Gölbaşı sınırları içirişindeki hanelere bu projemizin yayılımını sağlamak. Temiz bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak, bizlerin elinde" dedi.

Başkan Şimşek'ten ortak mücadele çağrısı

Atıkların geri dönüşüme kazandırılması için Gölbaşılı vatandaşların nezdinde herkese çağrıda bulunan Başkan Ramazan Şimşek "Gelecek nesillere yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimizin hassas olması gerekiyor. Doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği ve çevre kirliliğinin arttığı bu dönemde, çöp diye düşünüp attığımız birçok atık, doğada yıllar boyunca yok olmuyor ve toprağımızı, havamızı, suyumuzu kirletiyor. Gölbaşı Belediyesi olarak güzel bir projeye başladık. Siz hemşerilerimizden de bu konuda duyarlı olmalarını bekliyor ve hepimizin ortak sorunu olan çevre kirliliğiyle hep birlikte mücadele etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre