Başkan Ramazan'dan, Türkiye şampiyonu Amoca'ya plaket

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cirit Atma branşında Türkiye Şampiyonu olan Medine Amoca'ya plaket takdim etti.

Türkiye Şampiyonu olan Medine Amoca, Belediye Başkanı Servet Ramazan ile bir araya geldi.

Başkan Ramazan, görüşmede Şampiyon Amoca'ya plaket takdim etti.

Başkan Ramazan, "19-20 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Atletizm Atmalar Ligi'nde Cirit Atma branşında Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Medine Amoca'yı ve, yetişmesinde emeği olan ailesini ve antrenörlerini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Spor