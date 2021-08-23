Başkan Ramazan'dan Mercidabık Zaferi kutlaması

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mercidabık Zaferi'nin 505. Yıldönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Mercidabık Zaferi'nin 505. Yıldönümünü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Ramazan, Yavuz Sultan Selim Han'ın bölgede huzurun ve istikrarın sağlanması amacıyla yola çıktığı ve halifeliğin Osmanlı İmparatorluğu riyasetine geçmesinde en önemli dönüm noktası olan Mercidabık Zaferi'nin 505. Yıldönümünü kutlamanın sevinci içerisinde olduklarını belirtti. Ramazan, "Osmanlı İmparatorluğu'nun engin adaletinin ve hoşgörüsünün, Balkanlar'dan, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya uzanmasını sağlayan bu zafer, burada ikamet eden toplumların barış ve güven içerisinde yaşamasını sağlamış, Afrika'da yüzyıllar süren Osmanlı egemenliğinin başlangıcı olmuştur. Bu tarihi dönüm noktası sonrası bölgede hangi din ve ırktan olduğuna bakılmaksızın, toplumlar uzun yıllar boyunca adalet ve hoşgörü ile yönetilmiş, barış ve güven ortamı sağlanmıştır.Asırlar süren Osmanlı Egemenliği sonrası ortaya çıkan iç karışıklıklar, bugün bu zaferin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Nitekim sınır güvenliğimizin sağlanması, terör örgütlerinin şehrimize ve ülkemize yönelik tehdit ve saldırılarının önlenmesi amacıyla, bu zaferin 500. Yıldönümünde şanlı Türk Ordusu Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatmış bölgede yine, yeniden huzur ve istikrarın egemen olması sağlanmıştır. Bu vesileyle Büyük Hükümdar Yavuz Sultan Selim Han başta olmak üzere, bu zaferde pay sahibi olan ecdadımızı ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçiklerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu şanlı zaferin ev sahibi olan Kilisli Hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadesine ver verdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı