Başkan Ramazan cami inşaatını inceledi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Hayırsever işadamı Mehmet Rıfat Kazancıoğlu tarafından yaptırılan, cami, taziye evi ve Kur'an kursu inşat alanında incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis'in dört bir yanın da gerçekleşecek olan hizmetlerini incelediklerini ifade ederek, "Hayırsever işadamı Mehmet Rıfat Kazancıoğlu tarafından Necmettin Erbakan Mahallesine yapılacak olan Cami, Taziye Evi ve Kur'an kursu alanında incelemelerde bulunduk. Sokaklarda olmaya, şehrimizi güzel hizmetlerle donatmaya devam ediyoruz" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı