Başkan Ramazan, 2021 yılında yapılan belediye hizmetlerini açıkladı

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan,2021 yılı içerisinde gece gündüz demeden Kilis'e hizmet ettiklerini, 2022 yılında da aynı tempoyla çalışacaklarını söyledi.

Başkan Servet Ramazan, 2021 yılında yapılan çalışmalardan bahsederek, Kilis'in en iyisine layık olduğunu belirtti. Ramazan, 2021 yılındaki faaliyetlerin bazılarını şöyle dile getirdi;

"Hali hazırda yapımı devam eden projenin 2022 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır. Bölgenin mimari dokusuna uygun olarak tasarlanan proje tamamlandığında, ilimizde üretilen yöresel ürünlerin satıldığı bir çarşı olarak kullanılması ön görülmektedir. Yeni sebze hali yapım projesinin Bakanlık süreci tamamlanmasının ardından sebze hali ihalesi gerçekleştirilmiştir, fakat verilen teklifler maliyetin üzerinde olduğundan iptal edilmişitr.2022 yılında yeni sebze hali yapım işi ihalesi yenilenecektir. Canbolat Paşa Gençlik Merkezi açıldı. Tarihi dokusuna uygun bir biçimde restore edilen gençlik merkezinin açılışı 14 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.2 Katlı bu merkezde 16 personelle 14-30 yaş arası yaklaşık 100 gence çeşitli kurslarla ve aktivitelerle ücretsiz hizmet verilmektedir. Bu kurs ve aktiviteler; Arapça, İngilizce ve Türkçe dersleri, ev ödevleri desteği, resim, bilgisayar kodlama ve işletmenliği, müzik, akıl oyunları kursları alanlarında yapılmaktadır. Ayrıca merkezimizde bir de kütüphane bulunmaktadır. Merkezin yapımı Kuwait fonu ve UNICEF desteği ile tamamlanmıştır.Almanya'nın Mannheim Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen "kadın mesleki eğitim merkezlerinin güçlendirilmesi" projesi kapsamında çengel mevkiine 3 katlı yeni bir toplum merkezi yapını tamamladık. Yine proje kapsamında merkezin mefruşat ve tefrişatları alınarak hizmete açılmıştır. 5 Ağustos 2021'de eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımlarıyla açılışı gerçekleştirilen merkezimiz 4000 m2 alan üzerine inşa edilmiş; kurs merkezi, taziye evi, fitness ve spor salonu, açık, kapalı otoparkları, kreş ve çok amaçlı salonlardan oluşuyor."

Ramazan, "Yol Medeniyettir, Kadim Medeniyetler Diyarı Kilis'imize Yolların En Güzeli Yakışır" sloganıyla çalıştaklarını vurgulayarak, " Tamamlanan ve yapımı sürdürülen cadde ve sokaklar şunlardır, Devlet Bahçeli Caddesi, Yeni Hastane Yolu, Tahtalı TOKİ yolu, Kent Orman yolu, Çevre Yolu yan bağlantı yolları, Ahmet Karakılınç Caddesi, Anadolu Bulvarı, Abdi Bulut Mahallesi bağlantı yolları ve bir çok yeni sokak çalışmasıdır. Cumhuriyet Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Projeleri kapsamında 2 etap şeklinde planlanan ve Hacı Cümbüş Cami kavşağı ile Kadı Cami arasını kapsayan cephe düzenleme projemizi tamamladık. Bu projenin devamı olan Murtaza Caddesi cephe düzenleme projesinin de gerekli projelendirme çalışmaları ve onayları tamamlanarak yapımına önümüzdeki süreçte başlanması planlanmaktadır. Tamamlanan proje ile Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan 178 dükkan ve 67 binada cephe sağlıklaştırma işlemi tamamlanmıştır. Dolap Pazarı Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile Kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve Kemaliye İlköğretim Okulu, öksüz minare, Tabakhane Cami, Salih Ağa Çeşmesi ve diğer tarihi yapıların yer aldığı Dolap Pazarı Caddesi'nin gerekli onayları alındıktan sonra yapımına başlanmıştır. 2022 yılının ilk çeyreğinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. Yine Kilis Merkez sit alanı içerisinde yer alan 37 sokağın projelendirme çalışmaları tamamlanarak 2022 yılı içerisinde çalışmalara başlanması planlanmaktadır."

Belediye Pasajı Restorasyon projesinin yapıldığını hatırlatan Başkan Ramazan, Yıllardır şehir merkezinde atıl bir vaziyette duran ve adeta ayakta durmakta zorlanan Belediye Pasajı için restorasyon projelerine başlanıldı. Röleve ve restitüsyon projeleri onay alan Belediye Pasajı'nın restorasyon projesinin Ocak ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Projenin tamamlanması ile bu alan turistik çarşıya dönüştürülecektir. Katı Atık Transfer İstasyonunda 2021 yılında yapımı tamamlanan atık transfer istasyonu ile yakıt, zaman, işgücü ve yedek parça tasarrufu sağlamaktadır. Şehre 12 km uzaklıkta bulunan katı atık düzenli depolama tesisine her aracımızın atıkları boşaltmak için gitmesi yerine, 2 km mesafedeki yeni yapılan tesise gelerek burada hibe yolu ile edinilen 2 adet semi treyler atık taşıyıcılara boşaltımını yapmakta ve tekrar şehre dönüp 2. Bir çöp toplama fırsatı bulmaktadır. Böylece elimizdeki mevcut çöp toplama araçları ile 2 hatta 3 ring fazladan yapma şansını yakalıyoruz. İçme Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı yapılıyor. İlimizde artan nüfus yoğunluğu ve önümüzdeki yıllarda artacak olan nüfus yoğunlukları hesaba katılarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu mevcut içme suyu artıma tesisimizin kapasitesini artırıyoruz. Şu anda inşaatı devam eden bu çalışmayı 2022 yılı içerisinde bitirip faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Projenin tamamlanması ile günlük 30 bin metreküp kapasiteli tesisimizi 52 bin metreküp kapasite artışı ile yaklaşık 2.5 kat artırarak 82 Bin metreküpe çıkarmış olacağız. Madad kapsamında finanse edilen proje ile 30 kilometre kanalizasyon, 10 km yağmur hattı, üniversite bölgesinin 1.5 km terfi hattı ve terfi merkezi yapımı devam etmektedir. Özellikle ana kolektörlerin yoğun olarak yapıldığı bu proje ile yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını birbirinden ayırmış olacağız ve kış aylarında taşmaların büyük oranda önüne geçmiş olacağız" ifade etti.

2021 yılı içerisinde 7 mahallede 9 adet yeni parkın ihalesi tamamlanarak yapımına başlandığını ifade eden Ramazan, " Ayrıca Helvacıoğlu, Şıh Mehmet ve Ekrem Çetin Mahallelerinde 3 adet parkın yapımına başlanmış olup bu parklarda tamamlanma aşamasına gelinmiş, TOKİ'de bulunan Devlet Bahçeli Parkı tamamlanmıştır. Devam eden bu işler kapsamında fıstıklı park ve kuru kastele birer adet WC yapılacaktır. Şehir genelinde refüj ve parklarda (Turgut Özal Bulvarı, Devlet Bahçeli Caddesi, Mercidabık Caddesi, Şeyh Mansur Kavşağı, Atatürk Parkı, Şörhabil Türbesi etrafı, İstiklal Caddesi, Fidanlık Kavşağı) peyzaj ve çimlendirme çalışmaları yapılmış olup çalışmalar il genelinde devam etmektedir. Çimlendirme işlerine paralel olarak ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir. İlimizde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan 3 adet ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan 1 adet eski mezarlıkların düzenlemesini gerçekleştirdik. Yapılan bu düzenleme ile mezar taşları yenilenerek aydınlatma, ağaçlandırma ve çim tanzimi yapıldı, çevre koruma duvarları onarıldı. Adına türküler yazılan kurukastel yenilendi. Ayrıca kurukastelin çevre düzenlemesine başlanıldı. Çevre düzenlemesi tamamlandığında insanların aileleri ile birlikte zaman geçirebileceği yeni bir mekanı ilimize kazandırılmış olacağız."

Eylül 2021 de ihalesi yapılan millet bahçesi projesinin yer teslimi yapılarak yapımına başlandığını belirten Ramazan, " Proje kapsamında oluşturulacak millet bahçesi içerisinde millet kıraathanesi, planetaryum, kütüphane, yaşlı parkı, çocuk parkı, macera parkı, bisiklet ve yürüyüş yolları, atölyeler, büfeler gibi alanlar yer alacaktır. 7 Aralık 2021'de yapımına başlanan projenin 7 Aralık 2022'de halkımızın hizmetine sunulması planlanmaktadır. 'Kilis Sanayi Şehri Oluyor, Hedef 10 bin İstihdam' sloganıyla yola çıktığımız Av. Mehmet Abdi Bulut Tekstilkent Projesi'nin hazırlıkları tamamlanarak ihale aşamasına gelinmiştir. Proje ile 6. Bölge teşvik avantajları ile ilimizde yatırımın artması ve özellikle emek yoğun sektörlerin başında gelen tekstil sektöründe istihdamın arttırılması sağlanacaktır. Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek il bazında sıfır atık projesine geçildi. Kilis il bazında bu uygulamayı gerçekleştiren tek il unvanına sahip oldu. Proje kapsamında atık getirme merkezleri ve geri dönüşüm kumbaraları yerleştirilerek geri dönüşüm uygulamalarına katkı sağlanmıştır. Taziye Evlerinde ise bu dönem içerisinde yapmayı planladığımız 12 adet taziye evinin geçen yıllarda 4 adedi tamamlanmış olup hali hazırda devam eden 4 taziye evi projesi ile 8 tanesinin yapımını önümüzde ki yıl tamamlamış olacağız. GES Projesi kapsamında 5MWe kapasiteli güneş enerjisi santrali projemizde sona gelindi. Yapacağımız bu proje ile belediye gelirlerimizi artırarak hizmet kalitemizi daha da artırmayı planlıyoruz. Santralin hayata geçmesi ile belediyemizin enerji giderlerinin yüzde 60'ı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak olup, buradan yapılan tasarruf yeni yatırımlarda kullanılacaktır" dedi.

Ramazan, Şehrin muhtelif yerlerinde eksik kaldırımların tamamlanması ve bozulan kaldırımların onarılması amacıyla 30 bin metrekare kaldırım yapım işine başladıklarını ifade ederek, " Ayrıca bu iş kapsamında şehrin çıkmaz sokaklarının yörenin doğal taşı olan bazalt taş ile kaplanması da gerçekleştirilmektedir. 15 bin ton binder, 115 dekar sathi kaplama ve 30 bin ton yama işi gerçekleştirildi. Kilis'in 50 yıllık su sorununu çözecek olan Afrin Barajı'nın açılışı Tarım ve Orman Bakanı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. 38 milyon metreküp rezerv kapasiteli Afrin Barajı'ndan arıtma tesisine gelen su, arıtma işleminden sonra halkımızın hizmetine sunulmaktadır" diye konuştu.

Konut sıkıntısını TOKİ aracılığı ile çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ramazan, "Hali hazırda 2 bölgede inşaatı devam eden projelerde Tahtalı TOKİ'de sona gelinmiş, Deveciler TOKİ'de ise inşaatlar tüm hızıyla devam etmektedir. Proje kapsamında Deveciler TOKİ'de 30 bloktan oluşan 515 konut, Tahtalı TOKİ'de ise 170 konut yapılacaktır. Yeni TOKİ yapımı için girişimler devam etmektedir. İlimizdeki çiftçilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacı ile "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında finansal destek sağlayarak "Tohum Dağıtım" törenini gerçekleştirdik. Camilerin temizliyoruz. Araç filomuza kazandırdığımız buharlı temizleme aracı ile ilimizde ki tüm camilerimizin temizliğini gerçekleştirdik. Bu temizlik çalışmasını bir program dahilinde rutinleştirerek dönüşümlü olarak sürekli sürdürmeyi planlıyoruz. Muhtarlarımızın hizmet kalitesinin artırılması için daha önce yapılan bilgisayar dağıtımına ek olarak şimdide muhtarlarımıza muhtarlık büroları oluşturularak yardımcı olmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar toplam 12 muhtarımıza yer tahsisi yapıldı. Muhtarlarımıza alan oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Meslek Edindirme Merkezleri çalışmalarını sürdürüyor. 19 merkezde El Sanatları, Aşçılık, Giyim, Çocuk Gelişimi, Kreş, Kuaför, Kuran-I Kerim, Türkçe Okuma Yazma, Fitnes, Yaşlı Bakım Hizmetleri kollarında hizmet verilmiştir. Eğitmenlerin 435 adedi halk eğitimden, 135 'i UNİCEF tarafından sağlanmıştır. Toplam 5220 kursiyere eğitim ve hizmet verilmektedir. 2021 yılında Belediyemiz bünyesinde kurulan "coğrafi-mahreç işaret birimi" ile ilimizin kadim kültürünü yansıtan Kilis Mutfağı'nın hak ettiği değere kavuşabilmesi açısından 6 Kilis yemeğine (Kübülmüşfiyye, Ekşili Kebap, Kilis Tava, Kahvaltılık Toz Zahter, Kırk Semseği, Şıhılmahşe) ve Kilis'in kültürünü yansıtan ve onlarca yıldır Kilis'te üretimi devam eden Kilis Yorganı'na coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapılmıştır" ifade etti. - KİLİS