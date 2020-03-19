Başkan Poyraz'dan korona virüs açıklaması
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Merkez Bankası, Malatya, Güncel

Başkan Poyraz'dan korona virüs açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz," Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

19.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:50
Başkan Poyraz'dan korona virüs açıklaması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Muharrem Poyraz," Ekonominin bu süreci en az hasarla aşması için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz, yaptığı açıklamada, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid -19) salgınına karşı alınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tedbirlere ilişkin bir açıklamada bulundu.

Merkez Bankası'nın korona virüs krizinin ekonomik etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla aldığı faiz indirimi kararı ve açıkladığı diğer tedbirleri Malatyalı iş adamları olarak yakından takip ettiklerini bildiren Poyraz, "Para politikasına yönelik alınan kararlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ilave önlem ve tedbirlerle, mali bir paketle desteklenmiş oldu. Yerelde iş dünyasının temsilcileri olarak bizler de, geçtiğimiz hafta ekonomi yönetimine sunmuş olduğumuz önerilerimizin karşılığını almış olduk. Bu bağlamda, her zaman olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz. Zira virüs salgınının küresel etkileri, ekonominin bütün aktörlerinin top yekun bir mücadele içerisinde bulunmasını zorunlu kılmaktadır" dedi.

En büyük üreticiden en küçük tüketiciye varana değin, bütün ekonomik aktörlerin desteğiyle, bu zorlu süreci lehe çevirmeye başaracaklarına olan inançlarının tam olduğuna parmak basan Başkan Poyraz, "Hem para politikasına hem de maliye politikasına yönelik alınan bu kararlar, reel sektör temsilcilerinin yükünü hafifletecektir.

Başta kritik sektörlerimize yönelik muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primi ertelemesi olmak üzere; kredi ve faizlerinin geri ödemelerinin kolaylaştırılması, asgari ücret desteğinin devam etmesi ve KGF'nin limitinin iki katına çıkarılarak KOBİ'lerimizin hizmetine sunulması gibi birçok sektör ve alana yönelik vergi düzenlemesinin yanı sıra üretim, büyüme ve istihdamın korunmasını kapsayan bu tedbir ve teşvikler sayesinde, ekonomik aktivitede gözlenebilecek ilave bir yavaşlamanın önüne geçilecek ve Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir.

Devletimiz tarafından açıklanan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için toplumun her bir ferdine, büyük görevler düşmektedir. Ülkemiz, dünyadaki salgın durumunda oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergilemektedir. Vatandaşlar olarak, sadece yetkili açıklamaları esas almamız, sosyal medyada yapılan asılsız ve gerçek dışı paylaşımlardan kaçınmamız ve paniğe neden olacak söylemlerden uzak durmamız gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Poyraz, açıklamasını şöyle tamamladı: "Ayrıca bu süreçte atılması gereken en önemli adımlardan birisi de hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğidir. Bu hususta MÜSİAD Malatya Şubesi olarak sorumluluklarımızı yerine getirmek için tüm üyelerimizle beraber ortak bilinç çerçevesinde hareket etmeye çalışacağız. Bu kararların milletimiz ve iş dünyası için hayırlı olmasını temenni ediyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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