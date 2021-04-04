Başkan Poyraz'dan bildiriye sert tepki
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Başkan Poyraz'dan bildiriye sert tepki

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Başkan Poyraz'dan bildiriye sert tepki

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye sert tepki göstererek, "Sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilemez" dedi.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, 103 emekli amiralin yayımladığı bildiriye sert tepki göstererek, "Sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilemez" dedi.

103 emekli amiralin bildiri yayımlamasına Türkiye'nin her yerinden tepki gelirken, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz da yaptığı açıklama ile bildirinin hiçbir zeminde kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Poyraz, "Hala vesayet hevesinin beslediği çürümüş zihniyetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik kurumlarına, devlet sistemine ve seçilmiş temsilcilerine yönelik hadsizliklerini, sözde kaos ortamı tehdidi altında dile getirmeleri, hiçbir zeminde kabul edilemez." diyerek tepkisini dile getirdi.

Poyraz, "En son 15 Temmuz'da tarihin karanlık sayfalarına, bir daha çıkmamak üzere gömdüğümüz bu darbe muhipliği, gerek Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı mücadelesi gerekse tüm milletin yekvücut olarak bu zilletin tekerrürünü sonsuza dek reddedişi karşısında, zaman zaman çaresizliklerini, böylesi çıkışlarla maalesef dile getirme gafletinde bulunmaktadır. Gereğinin ziyadesiyle yapılacağına olan inancımızla beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimize, demokratik olarak seçilmişlerimize ve halkımıza olan tam ve koşulsuz desteğimizin altını çizeriz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 16:36:38. #1.16#
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