Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı
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Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı

İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın - Haberler | Güncel

Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kıyı sahil ve kentsel tasarım projesini tanıttı.

Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kıyı sahil ve kentsel tasarım projesini tanıttı. Proje içinde yer alan cami için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan talepte bulunan Posbıyık, Cuma günü kendisine projenin sunulacağını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Haziran Ayı Belediye Meclisinde gündeme geçmeden önce 'Kıyı Sahil ve Kentsel Tasarım Projesi'ni tanıttı. Projede yürüyüş ve bisiklet yolu, yat limanı, fener, sahil meydanı ve merkez cami yer alıyor. Cuma günü Zonguldak'a yapılan Uzunmehmet Camii açılışına gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu projeyi sunacaklarını ifade eden Başkan Posbıyık, sahile yapılacak cami için talepte bulunarak destek istedi.

Başkan Posbıyık açıklamasında Ereğli'deki mevcut camilerin avlularının geniş olmadığına dikkat çekerek, "Şehit olduğunda, avluların genişliği coğrafi bakımdan dolayı namaz kılacak yer bulamıyoruz. Avlularımız geniş değil. Dolayısıyla hacca giderken ve şehit cenazelerinde maalesef Ereğli'deki camiler yeterli olmuyor. Sahilde bir düzenleme yapıyoruz. Bu camiyi gerçekleştirebilirsek, Ereğli'nin bir simgesi olacak. 3 bin metrekare taban alanı var. Burada 4 bin, 4 bin 500 kişi namaz kılabilir. Çevresi de 7 bin metre, açık alanlar. 7 bin kişi de orada namaz kılabilirler. Burada muhteşem bir cami oluyor, yürüyüş yoluna, amfi tiyatroya hiçbir yere zararı olmuyor. Bütün mesele denizin doldurulmasında." İfadelerini kullandı.

Zonguldak'a çok güzel cami yapıldı

Cuma günü açılışı yapılacak Uzunmehmet Camii için övgüde bulunan Başkan Posbıyık şunları söyledi:

"Zonguldak'a çok güzel bir cami yaptılar. TOKİ tarafından sahili de yaptırılıyor. Muhteşem oluyor, alkışlıyoruz. Allah razı olsun öncülük yapanlardan. Ereğli'ye de Zonguldak'ın incisi diyoruz buraya yakışır diyoruz. Zaten bize böyle talimat verildi. Ereğli'nin milletvekiliyim diyen Cumhurbaşkanımıza bu projeyi gerçekleştirmek yakışır. Ereğli'nin Milletvekili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan projenin gerçekleşmesi için Ereğli halkı adına talepte bulunuyorum. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Zonguldak' gelecek. Zonguldak'a geldiğinde Vali bey, Kaymakam bey bu projeyi kendilerine arzu edecekler. Bu projenin gerçekleşmesi için bizlere yardımcı olması için talep ediyoruz. Bu konuda da kamuoyu oluşturmak istiyorum. AK Partili Milletvekillerimizden, Zonguldak'ta yaşayan insanlarımızdan destek ve yardımlarınızı bekliyorum.

Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı
Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı
Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı
Başkan Posbıyık, sahil projesini tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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