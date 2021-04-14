Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni kurulan Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yeni kurulan Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği (ERMED) Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetim kurulu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilerin bir araya gelerek kurdukları yeni dernek olan Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği Başkanı Doğan Gönüllü ve yönetimi başkanlık makamında kabul etti.

Dernek Başkanı Doğan Gönüllü, Kdz. Ereğli Belediyesi ile işbirliği halinde olacaklarını belirtti. Gönüllü açıklamasında, "Ereğli Dijital Medya ve Gazeteciler Derneği, bir süre önce yola çıkmıştık. Olgunlaşma süreci bu döneme denk geldi. 9 arkadaş kurucu yönetim kurulu üyesi olarak derneğimizi kurduk. Resmi işlemleri tamamladık, tüzüğümüzü onaylattık. Mesleğin, meslektaşların ve özellikle Kdz. Ereğli'nin gelişmesi yönünde ne yapabiliriz hedefiyle demokrasi çatısı altında kuruluşumuzu yaptık. Sizinde şehir dışında olmanız nedeniyle gecikmiş bir ziyaret oldu. Belediye ile Gazeteciler Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları işbirliği içerisinde olacaktır. Biz de olacağız, desteklerinizi bekleriz. Bizim de yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman yanınızdayız" dedi.

ERMED Yönetimine başarılar dileyen Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

"Böyle güzel, anlaşan, uyuşan Ereğli'nin demokrasisini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Gazeteciler de bir hayli sıkıntılar içerisindeydi. Son zamanlardaki gelişmelerden o yüzden seviniyoruz. Şahsımız için değil Ereğli için mutlu ediyor. Hakikaten gazeteciler adına sıkıntılı günlerden geçildi. Çok şikayetler vardı, yansımaları da vardı. Değişim oldu, heyecan oldu. Bir tarafta seçim oldu, diğer tarafta dernek kurdunuz. Hayırlı olsun, Allah yolunuzu açık etsin, tebrik ediyorum, kutluyorum."

Gazeteciler ayrıca, 'Aşkım Ereğli' ve 'Sevgi, Barış, Dostluk' sloganlarının marka tescili alması nedeniyle Başkan Posbıyık'ı tebrik ettiler. Yeni girişimlerin olduğunu belirten Başkan Posbıyık da; "Ayrıca çileği aldık. Coğrafi işaretleme olarak. Derneğe yardımcı olduk. Şimdide kuzu kestanesi olarak Raif bey ilgileniyor, başvuruda bulunduk. Şimdi de Ereğli pidesini almak istiyoruz. Vali bey de bu konuda bizden ricada bulundu. Üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Ziyaretin anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - ZONGULDAK

Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti
Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Hande Erçel Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Ünal Karaman Yılmaz Vural Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Posbıyık, ERMED'i tebrik etti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 19:13:51. #1.16#

title