Başkan Posbıyık 23 Nisan Bayramını kutladı Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Posbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bütün dünyanın salgınla mücadele ettiği bu zor günlerde kutluyoruz. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı. Evet salgın tehdidi nedeniyle herkes önlemlerini alıyor ve sıkıntılı bir süreç yaşanıyor ama diğer yandan da yüreğimiz coşkuyla dolu. Bundan 100 yıl önce bugün, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu bütün dünyaya haykırdığımız gündür. Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde süren Kurtuluş Savaşı günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak, bağımsızlık ve egemenlik yolunda en büyük adım atılmıştır. Millet kendi seçtiği temsilcileri aracılığıyla iradesini ortaya koymuştur. Atatürk, özgürlük ve bağımsızlığın simgesi olan bugünü tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bu kadar kıymet veren ve bayram hediye eden başka bir lider yoktur.

Biliyorum hepimizin gönlünden geçen caddelerde, sokaklarda, parklarda, okullarda hep birlikte bu coşkuyu paylaşmak ve duygularımızı hep bir ağızdan haykırmak Ama böyle zamanlarda emin olun, yüreklerimizin sesi bir olup, büyüyecek. 23 Nisan akşamı, saat 21.00'de, pencerelerimizden İstiklal Marşımızı söyleyerek hepimiz tek bir ses, tek bir yürek olacağız. Bu özel gün nedeniyle siz sevgili çocuklarımıza bir de sürprizimiz var. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerimize puzzle hediye ediyoruz. Ekiplerimiz evlerinize kadar gelip teslim edecekler.

Sevgili çocuklar, her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bu bayramı size armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğiz. İlkeleri yolumuzu aydınlatacak. Ben bir Cumhuriyet çocuğuyum ve bundan gurur duyuyorum. Sizlere söz veriyorum, bu zor günler geçtikten sonra bayramımızı hep beraber büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Sizleri gülerken, koşarken, mutlu görmek bana yaşama sevinci veriyor. Hepinizi özlemle kucaklıyorum.

Aşkım Ereğli'nin akıllı, bilgili, güzel çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA