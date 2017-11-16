Başkan Polat TRT Ekibini Misafir Etti
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 7.Malatya Film Festivali etkinliklerini yerinde takip etmek amacıyla Malatya’ya gelen TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ve Daire Başkanlarını Yeşilyurt Belediyesi hizmet binasında misafir etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 7.Malatya Film Festivali etkinliklerini yerinde takip etmek amacıyla Malatya'ya gelen TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ve Daire Başkanlarını Yeşilyurt Belediyesi hizmet binasında misafir etti.
Yeşilyurt Belediyesinin de sponsorlar arasında yer aldığını 7.Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen 1. Malatya Film Platformu'na sponsor olan TRT Genel Müdürlüğüne teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Bilindiği üzere 7.'si düzenlenen Malatya Film Festivaline TRT önemli destekler sağlayarak, 1. Malatya Film Platformu'na sponsor oldu. Sinema sektörünün zenginleşmesi ve gelişmesi anlamında tertip edilen böylesine geniş kapsamlı etkinliklere sahip çıkan TRT Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Genel Müdür Yardımcımız ve Daire Başkanlarımızla Film Festivali başta olmak üzere Malatya'daki sanatsal faaliyetler ile Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye kazandırdığı yatırımlar, hizmetler ve sanatsal ve kültürel faaliyetlerle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. TRT, çeşitli kanalları aracılığıyla Türkiye'nin gücünü ve sesini dünyaya aktaran çok önemli ve saygın bir kurumumuzdur. TRT güçlü ve etkili yayınlarıyla Türkiye'nin dünyada söz sahibi olması yolunda önemli bir görev üstlenmektedir" şeklinde konuştu.
TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli ise, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkürlerini sundu.
Başkan Polat günün anısına Tuncay Yürekli'ye tablo ile kayısı paketi hediye etti. - MALATYA