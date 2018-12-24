Başkan Polat'tan Ziyaretler

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) ve Belediye Sosyal Tesisleri Genel Müdürlüğü'nü (BELSOS) ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Polat, MOTAŞ ve BELSOS Genel Müdürlüklerini ziyaret ederek çalışanlarla sohbet edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak MOTAŞ'ı ziyaret eden Polat, "Belediyeler hizmet makamlarıdır. Amacımız milletimize ve Malatya'mıza en güzel hizmeti sunmak. MOTAŞ personelimiz her daim halkla iç içe olan halk memnuniyetini önemseyerek hizmet üreten bir kurumumuz. Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile çok güçlü ve büyük bir ailedir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan büyük onur duymalıyız." ifadelerini kullandı.

Polat, MOTAŞ garajı içerisinde bulunan tamir atölyelerini de gezerek, burada çalışan personellerle sohbet edip çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Polat daha sonra BELSOS'u ziyaret ederek personelle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA