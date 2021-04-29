Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli"
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Başkan Polat: "Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli"

Başkan Polat: 'Tam kapanma döneminde yerel esnafa destek verilmeli'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, tam kapanma döneminde Tomarza ilçe esnafının olumsuz etkileneceğini söyleyerek bu süreçte esnafa destek çıkılmasını istedi.

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, tam kapanma döneminde Tomarza ilçe esnafının olumsuz etkileneceğini söyleyerek bu süreçte esnafa destek çıkılmasını istedi.

Tomarza Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Polat, yaptığı açıklamada, "Tomarza'da yerel esnaf kardeşlerimiz devletimizin getirmiş olduğu tam kapanma döneminde gıda sektörü dışında faaliyet gösteren esnaflarımız bu süreçte çok derinden etkilenecek. Devletimizden beklentimiz, borçlarımızın durdurulması, sigorta ve bağ-kur primlerin karşılanması, esnafımın yanında çalışan ve bu sıkıntılı süreçte işinden olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan kişilere destek verilmesini ve aynı zamanda pandemi döneminde kapanan esnaflarımıza nakdi destek verilmesini devletimizden bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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