Başkan Polat İlçe Ziyaretlerini Sürdürüyor

DOĞANYOL VE GÖKÇE

İlk ziyareti Doğanyol ilçesine yapan heyet, Gökçe ve Doğanyol esnaflarını ziyaret edip, muhtarlarla bir araya geldiler. Doğanyol Belediye Başkanı Recep Gülbey ve muhtarlardan sorun ile ilgili bilgiler alan heyet, yeni binasına taşınan AK Parti ilçe teşkilatını da ziyaret ettiler.

PÜTÜRGE

Pütürge ilçesindeki geziye esnaf gezisi ile başlayan heyet daha sonra Pütürgeli muhtarlarla bir araya geldiler. Pütürge'nin sorunlarının konuşulduğu toplantıdan sonra heyet bazı mahallelerde incelemelerde bulundu. Geziye Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat da eşlik etti.

AŞUDU HAYIRLI OLSUN

Darende ilçe gezisinde ilk olarak AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret eden heyet, burada muhtarlarla bir araya geldiler. Darende esnafını ziyaret eden heyet Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Aşudu Parkını da gezdiler. Birkaç gün içinde açılması planlanan park, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Geziye Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser de katıldı.

EN ÖNEMLİ YATIRIM İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR

Malatya'nın bütün ilçelerinde yatırımlara devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "İlçelerimizin var olan sorunlarını çözebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altyapı, yol gibi temel hizmetler noktasında ilçelerimizde önemli mesafeler kat ettik. Bu çalışmaların yanı sıra çeşitli proje çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu projeler ilçelerimizin kalkınmasını ve refah seviyesini yukarılara çıkaracak. İlçe belediyelerimiz, muhtarlarımız ve hemşerilerimizle görüşüyor, konuşuyor, görüşlerini alıyoruz. Bizim için en önemli yatırım insana yapılan yatırımdır" dedi.