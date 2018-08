Başkan Polat, Belediye Çalışanları ile Bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Kurban Bayramı öncesinde personellerle bayramlaşma töreni düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Şirket Genel Müdürleri, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile çok sayıda personel katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan tanıtım filminin gösteriminin ardından kısa bir konuşma yapan Polat, "Malatyamıza, milletimize hizmet etme şerefini bizlere nasip eden Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Peygamber Efendimiz, 'Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir' buyuruyor. İnşallah bizlerde bu millete hizmet ederek, bu şerefli görevi yerine getiririz. Memleket emektir, alın teridir. Malatya'nın tamamına, her noktasına hizmet götürüyoruz. Göreve geldikten sonra 180 günlük Acil Eylem Planımızı birlikte hazırladık. Bu hizmet ve yatırımların hazırlanmasında hepinizin emeği var. Toplamda 314 proje hazırlandı ama 112'sini Malatya ile paylaştık. Birçok projemizin temelini attık. Temelini attığımız bu projelerimizi en kısa süre içerisinde hizmete açacağız" şeklinde konuştu. Başkan Polat, "Büyükşehir Belediyesi olarak her kadememiz ile birlikte, iştiraklerimiz ile birlikte yürüyeceğiz. Yaklaşık 6 bin çalışanın olduğu büyük bir aile olarak omuz omuza vererek, sırt sırta vererek birbirimize destek olarak Malatya'ya hizmet etme şerefine erişmek için öncelikle biz birlikte yürüyeceğiz. Malatyamıza hizmet getirmek için her kim uğraşıyorsa, emek harcıyorsa o da bizim için çok önemlidir. Kim olursa olsun her kesimden Malatya sevdalısıyla birlikte yürüyeceğiz. İnşallah yaptığımız çalışmalarla Malatya'yı büyüteceğiz. Bizler Malatya'yı büyütürsek, Türkiye'yi büyütmüş olacağız. Türkiye'nin büyümesi bütün İslam coğrafyasının büyümesi ve güçlenmesi demektir. Bütün Dünya mazlumlarının umudu Türkiye'dir. Bunun için Türkiye'mizi büyütmemiz ve güçlendirmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bütün ilçelerimizi ziyaret ettim. Büyükşehir Belediyemizin, bütün ilçelerde yatırımları, hizmeti ve emeği bulunmakta. İşimizi severek, aşkla yaparsak daha fazla güzellikler ortaya çıkacaktır. İşimizi yaparken bu millete hizmet etmenin bir şeref olduğunu hissedeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız asla aramıza nifak girmesine müsaade etmeyeceğiz. Peygamber Efendimiz, İslam Ümmetini ifade ederken, 'Müslümanlar bir vücudun azalarıdır' gibi buyuruyor. Biz bir bütünüz, bir vücuduz. Vücudumuzun herhangi bir noktasındaki ağrı bütün vücudumuzu rahatsız eder. Onun için bütüne sahip çıkıp hep birlikte yürüyeceğiz. Rabbim nasip ederse Salı günü Kurban Bayramını idrak edeceğiz. Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Burada temsili olarak toplandık, sizlere, ailelerinize ve bütün Malatyalı hemşehrilerime selamlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Rabbim en güzel bayramlarda İslam Ümmetinin özgür olduğu, Dünyanın adaletle yönetildiği ve zulmün son bulduğu bayramları nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA