Başkan Polat, Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Görme Engelliler Spor Kulübüne tahsis edilen binada gerçekleşen ödül törenine; Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdaş, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.



"BELEDİYE BAŞKANIMIZA MİNNETTARIZ"



Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şerif Büyükdaş, engelli vatandaşların sosyal ve sportif aktivitelere katılmalarını sağlamak için gereken desteği veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a Kulüp Yönetimi ve sporcular adına teşekkürlerini sundu.



2017 yılı faaliyet programında yer alan çeşitli turnuvalarda başarılı sonuçlar alan sporcularını tebrik eden Şerif Büyükdaş, "Düzenlediğimiz ödül törenimizin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu'na teşekkür ediyorum. Sportif aktivitelere katılarak başarılı sonuçlar elde eden engelli sporcularımızın motivasyonlarını artırmanın yanı sıra diğer sporcularımızı da spora teşvik etmek adına bu tür organizasyonların büyük önemi vardır. Kulüp olarak 2017 yılını dört altın, iki gümüş ve iki bronz madalya ile tamamladık, amacımız 2018 yılı ve sonraki senelerde bu başarıyı artırmaktır. Bizlerin bu başarıya ulaşmasında büyük destek veren, sporcularımıza bir abi ve baba gibi yaklaşarak her an yanımızda olan Belediye Başkanımıza bu hassas ve duyarlı yaklaşımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Engellilerin önlerinde engelleri kaldırmak adına 2014 yılı Mart ayından bugüne kadar ciddi destek veren Başkanımızın bu hizmetlerini takdirle karşılıyoruz. Sosyal ve sportif aktivitelere önem eren Başkanımızın hizmetleriyle engeller teker teker ortadan kalkıyor" diye konuştu.



"BAŞARILI SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, 2017 yılı faaliyet programındaki turnuvalarda başarılı sonuçlar alan sporcuları tebrik ederek kutladı.

Engelli vatandaşları sosyal ve sportif faaliyetlere dâhil edip yaşam standartını yükseltmek adına hizmetler üretmeye önem verdiklerini ifade eden Başkan Polat, "Engelli kardeşlerimizin sportif faaliyetlerini katılmalarından ve başarılı sonuçlar almalarından ziyadesiyle mutlu olduk. Kulüp Yönetimini, antrenörleri ve sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bizlerde elimizden geldiğince kulübümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Engelli kardeşlerimizle birlikte hayatı paylaşmak, dayanışma içerisinde olmak ve onların hayat standartını sürekli daha ileri seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden engelli, down sendromlu ve otizmli kardeşlerimizin sosyal ve sportif etkinliklerde yer almaları için üzerimize düşen sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Görme Engelliler Spor Kulübü ile Otizm Derneğimiz Belediyemizin tahsis ettiği binalarda faaliyetlerini sürdürürken, Down Sendromlular Dernek Binamızın açılışını da önümüzdeki günlerde yapacağız. Burası engelli kardeşlerimizin bir araya geldiği ortak bir merkez haline dönüştü.10 dönümlük alan üzerinde tamamen engelli kardeşlerimize yönelik tasarımı yapılan Engelsiz Parkımızı da çok yakın zaman hizmete sunacağız. Parkımız içerisindeki Mescidimiz ile wc ve lavabomuz engelli kardeşlerimize yönelik tasarlandı. Engelli vatandaşlarımızı ve çocuklarımızı bizler özel olarak görüyoruz ve ona göre yatırımlarda bulunuyoruz. Engelli çocukları bulunan anne ve babalar ile aile fertlerinin bu gayretlerine ve çabalarını takdirle karşılarken, bizlerde bu gayretlere katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Konuşmaların ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 2017 yılı içerisinde katıldıkları turnuvalarda başarılı sonuçlar elde eden sporculara çeşitli ödüller takdim etti.