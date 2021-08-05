BAŞKAN PEKYATIRMACI VE VEKİL ÖZBOYACI'DAN BAŞHEKİMLERE ZİYARET

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte hastaneleri ziyaret ederek Başhekimlerle görüştüSelçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve...

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte hastaneleri ziyaret ederek Başhekimlerle görüştü

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ile birlikte Meram Devlet Hastanesi, Numune Hastanesi, Şehir Hastanesi, Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi ve Beyhekim Devlet Hastanelerini ziyaret etti. Hastanelerde Başhekimlerle bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, Milletvekili Özboyacı ve AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer pandemi ile mücadele ile ilgili hastanelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin sonunda Başkan Pekyatırmacı, Başhekimlere kelebek tablosu takdim etti.

Başkan Pekyatırmacı; "Bu savaş sadece sağlık çalışanlarının savaşı değil"

Pandemi döneminde sağlık personelinin özverili çalıştığına dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sağlık çalışanları özellikle pandeminin olduğu süreçte büyük zorluklarla mücadele ediyor. Covid-19 virüsü bulaşan bir kişi kendini karantinaya aldığı zaman kimse ona yaklaşmıyor ancak sağlık çalışanları kendilerine bulaşma riski bulunmasına rağmen bu hastaları tedavi ediyor. Milli bir mesele haline gelen bu mücadelede sağlık çalışanları büyük bir risk altında çalışıyorlar. İnşallah bu virüs bittiği zaman sağlık çalışanları rahat bir nefes alacaklar. Bu mücadelede sadece sağlık çalışanları değil tüm hemşehrilerimize büyük görevler düşüyor. Tüm hemşehrilerimiz maske, mesafe ve hijyen kuralına riayet ederek mücadeleye destek olması gerekiyor. Bu anlamda sağlık çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. İnşallah sadece sağlık çalışanlarının değil tüm hemşehrilerimizin mücadelesi ile bu virüsten kurtulacağız. " şeklinde konuştu.

Milletvekili Özboyacı; "Sağlık yatırımlarımız bugün meyvelerini veriyor"

Hükümet olarak sağlık alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yapılan sağlık yatırımları bugün meyvelerini veriyor. Muhalefetin itirazlarına rağmen yapılan Şehir Hastaneleri bugün kovid-19'la mücadelede önemli bir görev üstleniyor. Hükümet olarak bu sağlık yatırımlarımızı artırarak sürdürecek ve hemşehrilerimizin daha kaliteli sağlık hizmeti alması adına elimizden geleni yapacağız. Bu süreçte zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarımıza Başhekimlerimizin huzurunda tekrar teşekkür ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum. " dedi.

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer de sağlık çalışanlarının zor şartlarda çalıştığını belirterek, Başhekimlere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre